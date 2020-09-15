Боярский потерял сознание перед вакцинацией 

Народный артист РСФСР Михаил Боярский упал в обморок во время медицинского осмотра перед прививкой от гриппа. Инцидент был заснят на видео, ролик опубликовала газета «Комсомольская правда»

На видео врач петербургской городской поликлиники №39 осматривает сидящего на стуле Боярского. Во время пальпирования лимфоузлов на шее артист падает со стула прямо на медработника, при этом ударившись головой о стену.

На крики о помощи в кабинет прибежала главврач. Она рассказала журналистам, что при надавливании на лимфоузлы у Боярского скакнуло давление. Артиста быстро привели в чувства.

Несмотря на потерю сознания, Боярский решил не откладывать вакцинацию и все-таки привился от гриппа.

Как сообщал «Рамблер», в России проходит масштабная прививочная кампания против гриппа. Прививку в Санкт-Петербурге можно сделать бесплатно во всех городских поликлиниках, а также в 51 мобильном пункте, размещенном у станций метро, железнодорожных станций и в торговых центрах. Власти города планируют привить 60% горожан.