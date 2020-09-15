Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Боярский потерял сознание перед вакцинацией 

Вероника Полынина 1 час назад
Боярский потерял сознание перед вакцинацией
Фото: ТАСС
Народный артист РСФСР Михаил Боярский упал в обморок во время медицинского осмотра перед прививкой от гриппа. Инцидент был заснят на видео, ролик опубликовала газета «Комсомольская правда».
На видео врач петербургской городской поликлиники №39 осматривает сидящего на стуле Боярского. Во время пальпирования лимфоузлов на шее артист падает со стула прямо на медработника, при этом ударившись головой о стену.
На крики о помощи в кабинет прибежала главврач. Она рассказала журналистам, что при надавливании на лимфоузлы у Боярского скакнуло давление. Артиста быстро привели в чувства.
Несмотря на потерю сознания, Боярский решил не откладывать вакцинацию и все-таки привился от гриппа.
Как сообщал «Рамблер», в России проходит масштабная прививочная кампания против гриппа. Прививку в Санкт-Петербурге можно сделать бесплатно во всех городских поликлиниках, а также в 51 мобильном пункте, размещенном у станций метро, железнодорожных станций и в торговых центрах. Власти города планируют привить 60% горожан.
Видео дня. Беременную любовницу Тарзана обвиняют в краже денег Королевой
Комментарии 5
Шоу-бизнес , Михаил Боярский , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С кем Тарзан изменяет Наташе Королевой
С кем Тарзан изменяет Наташе Королевой
Школьница послушала музыку с телефона и умерла
Школьница послушала музыку с телефона и умерла
Солист «Непары» объяснил, почему распался дуэт
Солист «Непары» объяснил, почему распался дуэт
Адвокат назвал приговор Ефремову незаконным
Адвокат назвал приговор Ефремову незаконным
Видео
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
01:05
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
Происшествия В мире
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
00:32
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
Происшествия
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
00:23
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
00:34
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
Происшествия В мире
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
00:44
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
Происшествия Новости Москвы
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
00:13
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
Происшествия
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
00:33
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
00:58
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
Армия
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
00:37
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
Происшествия
Новое скандальное задержание в США попало на видео
01:22
Новое скандальное задержание в США попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение