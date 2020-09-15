Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Зачем ноги раздвинула?»: певица Ханна удалила пост из-за жесткой критики новой фотосессии 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Известная российская певица Ханна довольно часто делится с подписчиками в своих соцсетях размышлениями о жизни, многие из которых носят откровенно философский характер. Возможно, именно за это артистку так сильно любит и уважает именно женская аудитория.
Однако в этот раз попытка поразмышлять о высоком обернулась для знаменитости критикой в ее адрес, а виной всему фотографии, которые она прикрепила к довольно длинному посту. В своей публикации Ханна взялась порассуждать на тему вездесущих советчиков, которые то и дело норовят пристать к людям со своими рекомендациями.

«Осторожно, повсюду люди, которые лучше знают, как вам жить», — написала артистка, прикрепив к посту несколько снимков в откровенном образе.

Именно эти фотографии и послужили поводом для критиков со стороны так называемых хейтеров.
Разумеется, по большей части подписчики артистки оставляли в ее адрес комплиментарные комментарии, называя Ханну стильной, привлекательной и довольно умной женщиной. Однако позднее под этим постом появились люди, без которых не обходится ни одно высказывание знаменитостей — критики, которые всегда найдут повод для негатива.

«Вся испялилась, что это за прикид?», «Хоть бы обувь почистила», «Ужасные фото, фу», «Зачем ноги раздвинула?», — пишут недовольные пользователи.

Чуть позже певица удалила свой пост в Инстаграме.
ИД «Собеседник»: последние новости
Волк в новом "Ну, погоди!" будет говорить голосом Гарика Харламова Волк в новом "Ну, погоди!" будет говорить голосом Гарика Харламова "Свадебное платье все еще шьется": жених Азизы опроверг отмену торжества "Свадебное платье все еще шьется": жених Азизы опроверг отмену торжества Пошёл вон! Азиза отменила свадьбу после коварной измены Давида Григоряна Пошёл вон! Азиза отменила свадьбу после коварной измены Давида Григоряна
Комментарии 4
Шоу-бизнес , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Испытания вакцины от COVID-19 остановили
Испытания вакцины от COVID-19 остановили
Памфилова выступила с требованием по выборам
Памфилова выступила с требованием по выборам
Задержан замминистра энергетики
Задержан замминистра энергетики
Ефремов обживается в СИЗО
Ефремов обживается в СИЗО
Видео
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
01:05
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
Происшествия В мире
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
00:23
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
00:34
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
Происшествия В мире
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
00:44
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
00:33
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
00:58
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
Армия
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
00:37
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
Происшествия
Новое скандальное задержание в США попало на видео
01:22
Новое скандальное задержание в США попало на видео
Происшествия
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
02:09
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
Политика
Появилось видео нового хита российского Youtube
02:47
Появилось видео нового хита российского Youtube
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение