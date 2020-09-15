Солист «Непары» объяснил, почему распался дуэт

Певец Александр Шоуа стал гостем шоу «Между нами», которое ведёт его коллега по цеху Валерия. Звёзды обсудили, почему распалась группа «Непара».

Дуэт создали Шоуа и Виктория Талышинская . Продюсером музыкального коллектива был Олег Некрасов. По задумке, молодые люди играли влюбленных, которые не могут быть вместе.

Мне иногда было некомфортно и неудобно за партнёршу. Она классная и гармоничная на сцене, вопросов в этом нет. Она другая. И когда я тянул песню в одну сторону, она, как камень в лесу, стояла на своём, — признался музыкант.

По его словам, это привело к разрыву группы, о котором стало известно год назад.

Сейчас Шоуа работает над сольным проектом. А Талышинская выступает в группе «2 ОКеана».