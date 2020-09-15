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Солист «Непары» Александр Шоуа объяснил, почему распался дуэт 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Солист «Непары» объяснил, почему распался дуэт
Фото: Instagram
Певец Александр Шоуа стал гостем шоу «Между нами», которое ведёт его коллега по цеху Валерия. Звёзды обсудили, почему распалась группа «Непара».
Дуэт создали Шоуа и Виктория Талышинская. Продюсером музыкального коллектива был Олег Некрасов. По задумке, молодые люди играли влюбленных, которые не могут быть вместе.

Мне иногда было некомфортно и неудобно за партнёршу. Она классная и гармоничная на сцене, вопросов в этом нет. Она другая. И когда я тянул песню в одну сторону, она, как камень в лесу, стояла на своём, — признался музыкант.

По его словам, это привело к разрыву группы, о котором стало известно год назад.
Сейчас Шоуа работает над сольным проектом. А Талышинская выступает в группе «2 ОКеана».
Как писал NEWS.ru, Иосиф Пригожин опубликовал в соцсетях фото, где он в образе знаменитого Мимино шутит о своей супруге. На снимке продюсер сидит на корточках, его голову украшает огромный картуз, свой образ музыкант дополнил шикарными накладными усами.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Шоуа , Виктория Талышинская , Иосиф Пригожин
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