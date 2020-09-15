Солнцев вмешался в скандал в семье Тарзана

«Пишут, мол, Наташку обокрали. Якобы, Тарзан привел кучу шлюх пока жинка ездила за салом для борща и редиской. Откуда силы-то взял в столь почтеннейшем возрасте? Пресса, как по нотам, намекает, что эти фонтаны еще не высохли. А вот эта фраза Натусика: «Любовь преодолеет все границы», написанная вчера, как вам? Нового пиарщика что ли завели?»