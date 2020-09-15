Раскрыта роль Пригожина в успехе «Короля и Шута» 

В начале музыкальной карьеры группе «Король и Шут» помог раскрутиться продюсер Иосиф Пригожин. Об этом он рассказал в опубликованной на YouTube девятой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.
«Я год с ним (Михаил Козырев, бывший генпродюсер «Нашего радио» — прим. «Ленты.ру») вел переговоры. Я привел «Короля и Шута», принес «Акустический альбом», потом «Ели мясо мужики», и я год с ним бился. Потом год он не мог снять это с эфира, потому что они заняли первое место», — поведал Пригожин.