Раскрыта роль Пригожина в успехе «Короля и Шута» 

«Я год с ним (Михаил Козырев, бывший генпродюсер «Нашего радио» — прим. «Ленты.ру») вел переговоры. Я привел «Короля и Шута», принес «Акустический альбом», потом «Ели мясо мужики», и я год с ним бился. Потом год он не мог снять это с эфира, потому что они заняли первое место», — поведал Пригожин.