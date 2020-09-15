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Раскрыта роль Пригожина в успехе «Короля и Шута» 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыта роль Пригожина в успехе «Короля и Шута»
Фото: ТАСС
В начале музыкальной карьеры группе «Король и Шут» помог раскрутиться продюсер Иосиф Пригожин. Об этом он рассказал в опубликованной на YouTube девятой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

«Я год с ним (Михаил Козырев, бывший генпродюсер «Нашего радио» — прим. «Ленты.ру») вел переговоры. Я привел «Короля и Шута», принес «Акустический альбом», потом «Ели мясо мужики», и я год с ним бился. Потом год он не мог снять это с эфира, потому что они заняли первое место», — поведал Пригожин.

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Шоу-бизнес , Михаил Козырев , Иосиф Пригожин , Lenta.ru
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