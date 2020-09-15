Появилось видео нового хита российского Youtube

Песня по мотивам игры Maincraft взрывает Youtube. Не так давно молодой блогер FixEye выпустил песню под названием "Лук Батун", которая произвела настоящий фурор на российском Youtube. Буквально за 10 дней песня набрала 11 миллионов просмотров и идет на равных с песней Элджей & MORGENSHTERN - "Lollipop".

В анимационном видео ролике персонаж бегает за редким и очень ценным цветком - Лук батун и, как уверяет автор: "Он один на миллион". В чем же секрета успеха данной композиции и пришла ли пора новых трендов в музыкальной индустрии?