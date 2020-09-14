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Любовница Тарзана ответила на обвинения Королевой 

Вероника Полынина 27 минут назад
Любовница Тарзана ответила на обвинения Королевой
Фото: РИА Новости
Любовница Тарзана, которую Наташа Королева обвинила в воровстве, записала видеообращение. Запись опубликовал телеграм-канал Mash.
На видео 23-летняя Анастасия Шульженко признается, что действительно «некоторое время состояла в интимных отношениях с Сережей» — Сергеем Глушко (Тарзаном). По ее словам, она знала, что он человек публичный и женатый, поэтому отношения никогда не афишировала и от него ничего не требовала.
Девушка утверждает, что не обворовывала квартиру своего любовника и его жены, а обвинения основываются на ревности Наташи Королевой. По словам Анастасии, «небезызвестная звездная пара» может воспользоваться административным ресурсом и засудить ее за преступление, которого она не совершала.
Девушка также заявила, что боится за свою жизнь и жизнь своих близких.
Шульженко уже обратилась к адвокату Вадиму Лялину, чтобы тот помог ей доказать, что ее оговорили из-за ревности. Адвокат обратил внимание, что последний раз Шульженко и Глушко встречались у него в квартире 19 августа, а заявление в полицию было написано лишь в сентябре.
Как писал «Рамблер», ранее СМИ сообщили, что из дома Королевой и Глушко пропали деньги и украшения общей стоимостью более пяти миллионов рублей. Сообщалось, что Наташа Королева уехала в отпуск, а ее супруг остался дома. Пресс-служба певицы позже сообщила, что из дома также была похищена личная информация с целью шантажа и распространения в СМИ. В краже заподозрили 23-летнюю Анастасию Шульженко, с которой Тарзан изменял Королевой.
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Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко
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