Яковлева рассказала о пластике у косметолога Гурченко 

Яковлева подчеркнула, что в возрасте 40 лет (сейчас актрисе 59 лет — прим. ред.), «убрала» мешки под глазами. Однако некоторое время спустя артистка решилась на более кардинальную косметологическую процедуру.

«Через год я сделала себе круговую подтяжку (лица)», — отметила звезда сериала «Каменская».

Процедуру, по ее словам, проводил косметолог, который несколько десятков лет назад сотрудничал еще с Людмилой Гурченко.