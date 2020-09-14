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Яковлева рассказала о пластике у косметолога Гурченко 

Павел Тиунов 1 час назад
Яковлева рассказала о пластике у косметолога Гурченко
Фото: РИА Новости
Актриса Елена Яковлева в эфире программы «Спасите, я не умею готовить» призналась, что дважды в своей жизни обращалась за помощью пластического хирурга. По ее словам, красоту ей наводил медик, который еще в советские времена «работал» над образом Людмилы Гурченко.
Яковлева подчеркнула, что в возрасте 40 лет (сейчас актрисе 59 лет — прим. ред.), «убрала» мешки под глазами. Однако некоторое время спустя артистка решилась на более кардинальную косметологическую процедуру.

«Через год я сделала себе круговую подтяжку (лица)», — отметила звезда сериала «Каменская».

Процедуру, по ее словам, проводил косметолог, который несколько десятков лет назад сотрудничал еще с Людмилой Гурченко.
Ранее, как сообщал «Рамблер», сын Елены Яковлевой Денис Шальных, лицо которого покрывают многочисленные татуировки, заявил, что решил свести наколки, поскольку, по его словам, они «мешают в жизни». В одной из столичных клиник ему даже предложили хорошую скидку на дорогостоящие процедуры, узнав, чей он сын.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Денис Шальных , Людмила Гурченко , Елена Яковлева
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