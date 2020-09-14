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«Выстрелил в голову»: Измайлов рассказал о гибели возлюбленной 

Павел Тиунов 1 час назад
«Выстрелил в голову»: Измайлов о гибели возлюбленной
Фото: 24smi.org
Автор юмористических монологов Лион Измайлов в эфире программы «Судьба человека» рассказал, как погибла девушка, в которую он был влюблен в молодости. Его избранницу застрелил бывший молодой человек, который сразу же после этого покончил с собой.
В девушку по имени Валентина, уверяет 80-летний Измайлов, он влюбился с первого взгляда: она была очень красивая, эффектная и буквально всех покоряла своей непосредственностью. Сатирик начал ухаживать за ней, однако в результате у него возник конфликт с парнем, с которым Валентина много лет встречалась прежде. Молодой человек пытался тщетно возобновить отношения. Однажды, когда девушка гостила у подруги, ревнивец объявился с пистолетом в руке и потребовал, чтобы Валентина шла домой. Она отказалась.

«Он выстрелил ей в голову, а потом покончил с собой», — рассказал Измайлов.

Девушку госпитализировали. Несколько часов медики боролись за ее жизнь, но спасти не смогли. Она скончалась. Произошедшее травмировало сатирика, он долгое время не решался на новые отношения с противоположным полом, но впоследствии встретил новую любовь.
Ранее, как сообщал «Рамблер», основатель группы «Чиж и Ко» Сергей Чиграков в эфире программы «Судьба человека» заявил, что смерть его сына Влада, возможно, стала наказанием за то, что он слишком часто влюблялся и уходил из семьи.
Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Чиграков
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