«Выстрелил в голову»: Измайлов о гибели возлюбленной

Автор юмористических монологов Лион Измайлов в эфире программы «Судьба человека» рассказал, как погибла девушка, в которую он был влюблен в молодости. Его избранницу застрелил бывший молодой человек, который сразу же после этого покончил с собой.

В девушку по имени Валентина, уверяет 80-летний Измайлов, он влюбился с первого взгляда: она была очень красивая, эффектная и буквально всех покоряла своей непосредственностью. Сатирик начал ухаживать за ней, однако в результате у него возник конфликт с парнем, с которым Валентина много лет встречалась прежде. Молодой человек пытался тщетно возобновить отношения. Однажды, когда девушка гостила у подруги, ревнивец объявился с пистолетом в руке и потребовал, чтобы Валентина шла домой. Она отказалась.

«Он выстрелил ей в голову, а потом покончил с собой», — рассказал Измайлов.

Девушку госпитализировали. Несколько часов медики боролись за ее жизнь, но спасти не смогли. Она скончалась. Произошедшее травмировало сатирика, он долгое время не решался на новые отношения с противоположным полом, но впоследствии встретил новую любовь.