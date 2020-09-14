Фандера обнажилась в Сочи 

Актриса Оксана Фандера восхитила поклонников опубликованным в Instagram снимком топлесс.
Артистка, приехав на фестиваль «Кинотавр» в Сочи, сфотографировалась на балконе отеля, сняв лиф купальника. При этом грудь она прикрыла рукой.
В комментариях к записи поклонники выразили восхищение 52-летней актрисой.
«Насколько это сексуально и невинно одновременно!» — восхитилась ollutaeva.
«Богиня», — считает mad_foster.
«Огонь! Какая вы сексуальная и красивая…нежная… роковая …», — высказалась victoria_mamma.
«Рамблер» писал, что Оксана Фандера и Филипп Янковский в браке уже 30 лет. Пара пережила и слухи о взаимных изменах, и кончину родственников, и тяжелое заболевание Янковского.