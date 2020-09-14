Фандера обнажилась в Сочи 

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Актриса Оксана Фандера восхитила поклонников опубликованным в Instagram снимком топлесс.

Артистка, приехав на фестиваль «Кинотавр» в Сочи, сфотографировалась на балконе отеля, сняв лиф купальника. При этом грудь она прикрыла рукой.

В комментариях к записи поклонники выразили восхищение 52-летней актрисой.

«Насколько это сексуально и невинно одновременно!» — восхитилась ollutaeva.

«Богиня», — считает mad_foster.

«Огонь! Какая вы сексуальная и красивая…нежная… роковая …», — высказалась victoria_mamma.