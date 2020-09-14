Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Фандера обнажилась в Сочи 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Фандера обнажилась в Сочи
Фото: РИА Новости
Актриса Оксана Фандера восхитила поклонников опубликованным в Instagram снимком топлесс.
Артистка, приехав на фестиваль «Кинотавр» в Сочи, сфотографировалась на балконе отеля, сняв лиф купальника. При этом грудь она прикрыла рукой.
В комментариях к записи поклонники выразили восхищение 52-летней актрисой.

«Насколько это сексуально и невинно одновременно!» — восхитилась ollutaeva.

«Богиня», — считает mad_foster.

«Огонь! Какая вы сексуальная и красивая…нежная… роковая …», — высказалась victoria_mamma.

«Рамблер» писал, что Оксана Фандера и Филипп Янковский в браке уже 30 лет. Пара пережила и слухи о взаимных изменах, и кончину родственников, и тяжелое заболевание Янковского.
Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Янковский , Оксана Фандера , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Петербурженку затравили за селфи с телом мертвого мужа
Петербурженку затравили за селфи с телом мертвого мужа
«Накосячила». На съемках с Кудрявцевой пролилась кровь
«Накосячила». На съемках с Кудрявцевой пролилась кровь
«Нас двое»: Собчак обратилась к Богомолову
«Нас двое»: Собчак обратилась к Богомолову
Появились шокирующие фото похорон вора в законе
Появились шокирующие фото похорон вора в законе
Видео
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
00:18
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
Происшествия
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
00:03
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
00:42
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
Общество
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
01:03
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
00:06
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
Политика
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
01:09
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
Армия
Лукашенко покинул Белоруссию
00:06
Лукашенко покинул Белоруссию
В мире
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
01:06
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
Происшествия
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
01:24
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
Происшествия
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
00:57
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение