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Гоген Солнцев рассказал о сексе с женой-пенсионеркой 

Павел Тиунов 19 минут назад
Гоген Солнцев рассказал о сексе с женой-пенсионеркой
Фото: Instagram
Шоумен Гоген Солнцев заявил «Собеседнику», что его супруга пенсионерка Екатерина Терешкович стонет в постели, как «раненая волчица». По его словам, пожилая женщина не так давно прошла «секс-курсы».
Солнцев подчеркнул, что у него с Терешкович не бывает интимной близости по несколько недель. Однако затем после затяжного воздержания пара буквально «не вылазит из постели».
Пенсионерка при этом, желая разнообразить сексуальную жизнь, записалась на занятия по сексуальному этикету, информацию о которых нашла сама в интернете. На курсах Терешкович узнала о том, что необходимо всегда говорить о своих желаниях партнеру и о пользе мастурбации. Гоген добавил, что после обучения его супруга стала сильно кричать во время плотских утех.

«Она орет и стонет, как раненая волчица! Я ей уже сказал: «Катя, прекращай орать! Скоро нам с тобой соседи устроят темную!» — заявил шоумен.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Гоген Солнцев заявил, что его супруга Екатерина Терешкович из ревности попыталась покончить жизнь самоубийством, пока он был на гастролях. В настоящее время, добавил шоумен, стоит вопрос о принудительном лечении пенсионерки в психиатрической больнице.
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Шоу-бизнес , Екатерина Терешкович , Гоген Солнцев
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