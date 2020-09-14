Водонаева высмеяла мужчин без жилплощади 

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева жестко высказалась о мужчинах, не имеющих собственной жилплощади.

Подписчица Водонаевой в Instagram спросила у нее совета, стоит ли пускать «потенциального молодого человека» жить в свою квартиру. Ответ телеведущей был категоричным: ни в коем случае.

Водонаева назвала мужчин без собственной жилплощади «собаками бездомными» и заявила, что такие особи мужского пола ей надоели.

«Хочешь женихаться и жить с женщиной — веди ее на свою территорию. Жалкие инфантильные рыбы-прилипалы пусть мимо плывут», — резюмировала она.

Как писал «Рамблер», высказывания Алены Водонаевой зачастую попадают в поле общественного внимания. Ранее широкий резонанс вызвал ее призыв к женщинам «не рожать рабов этому государству», а также утверждение, что в связи с повышением суммы материнского капитала «быдло начнет рожать».