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Водонаева высмеяла мужчин без жилплощади 

Вероника Полынина 19 минут назад
Водонаева высмеяла мужчин без жилплощади
Фото: Instagram
Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева жестко высказалась о мужчинах, не имеющих собственной жилплощади.
Подписчица Водонаевой в Instagramспросила у нее совета, стоит ли пускать «потенциального молодого человека» жить в свою квартиру. Ответ телеведущей был категоричным: ни в коем случае.
Водонаева назвала мужчин без собственной жилплощади «собаками бездомными» и заявила, что такие особи мужского пола ей надоели.

«Хочешь женихаться и жить с женщиной — веди ее на свою территорию. Жалкие инфантильные рыбы-прилипалы пусть мимо плывут», — резюмировала она.

Как писал «Рамблер», высказывания Алены Водонаевой зачастую попадают в поле общественного внимания. Ранее широкий резонанс вызвал ее призыв к женщинам «не рожать рабов этому государству», а также утверждение, что в связи с повышением суммы материнского капитала «быдло начнет рожать».
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Шоу-бизнес , Алена Водонаева
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