У Королевой и Тарзана украли не только деньги

Пресс-служба Наташи Королевой сообщила, что певицу не только обокрали, но и похитили компрометирующие видеоматериалы.

В сообщении отмечается, что 19 августа 2020 года в семье Натальи и Сергея (Глушко) произошел крайне неприятный инцидент.

«По факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство и репутацию Наталии и Сергея, они были вынуждены обратиться в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы.

Певица обратилась к представителям СМИ с просьбой "не принимать предложение приобрести или получить на иных условиях видеоматериалы, собранные с нарушением закона".

Телеграм-канал Mash со ссылкой на источник в полиции сообщил, что певица пока не предоставила список пропавших вещей. «Только сумма потерь — 5,2 млн рублей и названная ей преступница — новая подружка Тарзана 23-летняя Анастасия Ш.», — сообщает канал.

Ранее сообщалось, что по данным СМИ, пока Королева была в отъезде, ее муж устроил вечеринку в доме. На нее были приглашены случайные подружки, якобы эти две женщины и обокрали дом Королевой на крупную сумму денег.

После появились новости о том, что девушка по имени Анастасия, которую артистка считает виновной в хищении ценностей, может быть беременна от ее супруга. Сама Анастасия заявила, что это все вранье, а певица просто ее приревновала.