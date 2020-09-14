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Лоза раскритиковал Водонаеву за сравнение мужчин без жилья с «бездомными собаками» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Сидела и трясла сиськами»: Лозу взбесила Водонаева
Фото: РИА Новости
Российский певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал бывшую участницу «Дома-2» Алену Водонаеву, назвавшую мужчин без собственного жилья «собаками бездомными».

«Она себя называет телеведущей, а если я себя назову монахом, вы мне поверите? Ни одной программы с ней не видел. Я вообще не знаю, кто это и что это! Зачем слушать всякого человека, который что-то лепит и называет себя кем-то. Ну, встанет еще один городской сумасшедший на пеньке на площади и начнет кричать. Вы тоже будете его слушать? Ну, он скажет, что Наполеон. Зачем передавать тексты непонятно кого. Я не могу никаким образом понять, кто она, и почитать ее книги. Я не могу посмотреть ее клипы, песен ее не знаю, фильмов не видел», — передает слова Лозы ФАН.

Певец напомнил, что Водонаева в свое время «дубасила» в «Доме-2» и это все, что о ней известно.

«Но там столько народу всякого левого прошло. Там и сейчас сидят какие-то тетки и дядьки. Они сейчас лепят какую-то ерунду. И что, каждого из них слушать? То, что ты просидела в «Доме-2» и трясла там сиськами, не дает тебе права вообще высказываться на общечеловеческие темы. Зачем это все обсуждать?» — добавил Лоза.

Лоза также высказался и о модельной карьере Водонаевы.

«Сейчас все фотомодели, когда выкладывают что-то в Instagram, а именно свои задницы, бока, сиськи. Таким образом, она никто, она ноль. Не нужно делать из нее медийного персонажа. Она этого не заслуживает», — сказал композитор.

Напомним, Водонаева раскритиковала мужчин без собственного жилья. «Надоели эти собаки бездомные. Хочешь женихаться и жить с женщиной — веди ее на свою территорию. И сыновей своих воспитывайте так, чтобы они знали, что такое ответственность. Жалкие инфантильные рыбы-прилипалы пусть мимо плывут», — заявила она.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Алена Водонаева
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