Раскрыты расходы российских звезд на оплату ЖКУ

Звезды российского шоу-бизнеса раскрыли размер своих платежей за услуги ЖКХ. Например, расходы продюсера Иосифа Пригожина равняются примерно 900 тысячам рублей в год. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По словам Пригожина, ему приходится платить за мать, родственников и собственное жилье.

«Коммуналка за квартиру мамы получается 15 тысяч в месяц. За нашу квартиру — 60-70 тысяч. Цена, как вы понимаете, зависит от площади — у нас она составляет 300 метров — и благоустроенности дома. У нас он непростой: есть охрана, предоставляются различные услуги», — рассказал продюсер.

Он отметил, что столько, как он считает, приблизительно стоит аренда жилья в Москве обычных «размеров». Пригожин добавил, что живет при этом не в центре столицы, а скорее на ее окраине, и посочувствовал людям, которые живут на «обычную» зарплату.

Телеведущая Дана Борисова поделилась с изданием, что для нее стоимость коммунальных услуг равняется в среднем 10 тысячам рублей, поскольку в плату за ее апартаменты включено все.

«Я раньше жила в олигархическом особняке в Золотых Ключах. Три года трезвости, значит, уехала я оттуда года четыре назад. Тогда уже плата там была 12-13 тысяч в месяц», — сказал ведущая.

В настоящее время Борисова живет в московском районе Фили. Площадь недвижимости ведущей составляет 65 квадратных метров. Нынешнюю плату за ЖКХ она считает нормальной.

Продюсер Бари Алибасов сдает квартиру рядом с Арбатом за 500 тысяч рублей в месяц. На самом деле это три объекта, объединенных друг с другом в одну недвижимость площадью 220 квадратных метров. Внутри есть две спальни, личная студия, соляная комната релаксации с сауной и кабинет.

При этом продюсер платит за коммуналку всего 17 тысяч рублей ежемесячно, поскольку имеет удостоверение инвалида, объяснил пиар-директор Алибасова Владимир Горжанкин.