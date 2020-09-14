Участница скандального шоу заявила об изнасиловании

Участница скандального онлайн-шоу SosedTV, которое организовал Александр Тимарцев, обратилась в полицию. Она назвала себя жертвой изнасилования.

Девушка рассказала полицейским, кто надругался над ней. Речь идет о другом участнике проекта. Тимарцев, более известный под псевдонимом Ресторатор, не стал комментировать эту ситуацию корреспондентам 47news.

Проект SosedTV стартовал в середине июня этого года. Съемки онлайн-шоу происходят в садоводстве "Торики". Его участникам предлагают совершать различные действия за пожертвования от зрителей. Информацией об этом поделился телеканал РЕН ТВ.

В анонсе проекта сказано, что для шоу набрали максимально раскрепощенных молодых людей, которым нечего терять. Денежный приз получит тот из них, кто останется в доме последним.