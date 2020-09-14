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Участница скандального онлайн-шоу назвала себя жертвой изнасилования 

Слово и Дело 1 час назад
Участница скандального шоу заявила об изнасиловании
Фото: РИА Новости
Участница скандального онлайн-шоу SosedTV, которое организовал Александр Тимарцев, обратилась в полицию. Она назвала себя жертвой изнасилования.
Девушка рассказала полицейским, кто надругался над ней. Речь идет о другом участнике проекта. Тимарцев, более известный под псевдонимом Ресторатор, не стал комментировать эту ситуацию корреспондентам 47news.
Проект SosedTV стартовал в середине июня этого года. Съемки онлайн-шоу происходят в садоводстве "Торики". Его участникам предлагают совершать различные действия за пожертвования от зрителей. Информацией об этом поделился телеканал РЕН ТВ.
В анонсе проекта сказано, что для шоу набрали максимально раскрепощенных молодых людей, которым нечего терять. Денежный приз получит тот из них, кто останется в доме последним.
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Шоу-бизнес , Происшествия , 47news.ru , РЕН ТВ
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