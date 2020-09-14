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Тарзан потребовал прекратить вмешательство в его семейную жизнь 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Сергей Глушко, известный под сценическим псевдонимом Тарзан, на своей странице в Instagram потребовал прекратить вмешательство в их с Наташей Королевой семейную жизнь.
Артист написал, что некоторые СМИ распространили недостоверные сведения и слухи об их частной и семейной жизни. По словам Тарзана, указанными действиями был причинен существенный вред, в том числе и моральный. Свой пост Глушко сопроводил фотографией с Королевой.

— В связи изложенным мы требуем прекратить любые вмешательства в нашу частную жизнь, и не допускать впредь в отношении нашей семьи никаких незаконных публикаций и иных действий, — заявил Тарзан.

Ранее сообщалось, что пока Наташа Королева находилась в отъезде по работе, в это время Глушко проводил время в компании другой девушки. Позже певица обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей.
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Шоу-бизнес , Видео , Наташа Королева , Сергей Глушко
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