Артист написал, что некоторые СМИ распространили недостоверные сведения и слухи об их частной и семейной жизни. По словам Тарзана, указанными действиями был причинен существенный вред, в том числе и моральный. Свой пост Глушко сопроводил фотографией с Королевой.

— В связи изложенным мы требуем прекратить любые вмешательства в нашу частную жизнь, и не допускать впредь в отношении нашей семьи никаких незаконных публикаций и иных действий, — заявил Тарзан.

Ранее сообщалось, что пока Наташа Королева находилась в отъезде по работе, в это время Глушко проводил время в компании другой девушки. Позже певица обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей.