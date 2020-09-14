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«Я делал людям больно»: Шепелев стыдился своей работы на Первом канале 

Киноафиша 28 минут назад
«Я делал людям больно»
Фото: Instagram
Ведущий все равно считает своих бывших коллег профессионалами высокого класса.
Дмитрий Шепелев на днях дал развернутое интервью для YouTube-канала «Макарена». Телезвезда заявил, что в свое время очень стыдился работы на Первом канале. Когда он вел передачу «На самом деле», то чувствовал себя не в своей тарелке.
Дмитрий признался, что разговаривал о своих ощущениях с продюсерами проекта, однако те его не услышали, заметив, что он первый о таком заговорил, а других это не беспокоит.
Однако Шепелев был уверен, что многие заготовленные для него фразы делали гостям передачи больно, а его самого ставили в неловкое положение. «У меня было ощущение, что я это не я. Я иногда смотрел на себя со стороны», — рассказал в интервью ведущий. Он даже отметил, что стыдится этой страницы в своей профессиональной биографии.
Однако Дмитрий заявил, что все равно считает коллег по шоу «На самом деле» высококлассными специалистами, которых сложно кем-либо заменить на современном российском телевидении.
Напомним, что не так давно Шепелев стал ведущим семейной передачи «Ты как я» на телеканале ТНТ. Ведущий много раз признавался, что, наконец, смог исполнить свою мечту. В новом проекте принимают участие звезды и их дети, которые выполняют на протяжении всей программы различные задания ведущего.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Шепелев
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