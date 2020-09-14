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Лоза рассказал о последствиях разграбления Крыма Украиной 

РИА Новости и ещё 3 35 минут назад
Лоза рассказал о последствиях разграбления Крыма Украиной
Фото: © РИА Новости / Алексей Павлишак
Певец и композитор Юрий Лоза после отдыха в Крыму поделился в Facebook впечатлениями о том, во что полуостров превратился благодаря Украине.
По его словам, Киев никогда не вкладывал средства в Крым, а лишь в течение 23 лет занимался "варварским грабежом" и "планомерным уничтожением" региона.

"Вокруг той же Керчи полно диких пляжей, бывших когда-то окультуренными здравницами, где стояли пансионаты. Сейчас они не функционируют, разрушаются и смотрят пустыми глазницами окон на месяцами не убираемые мусорные свалки. Построенные еще при Союзе дороги пришли в полную негодность и выглядят так, будто только вчера тут отбомбились "мессеры", — поделился впечатлениями Лоза.

России, уверен музыкант, нужно было присоединить к себе Крым сразу после развала Советского Союза. Это могло бы защитить полуостров от Украины и сделать из него курорт мирового уровня, полагает он.

"В развитие Крыма еще нужно вкладывать и вкладывать", — подвел итог Лоза.

Тем не менее, артист своим отдыхом доволен и выражает уверенность, что при правильном подходе в Крыму будет "очень даже нарядно".
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Шоу-бизнес , Другое , Юрий Лоза , Керчь , Киев , Республика Крым
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