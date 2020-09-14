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Раскрыто меню в СИЗО у Ефремова 

Lenta.ru и ещё 1 20 минут назад
Издание Life раскрыло содержание меню в московском СИЗО-5, куда помещен актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет тюрьмы за смертельное ДТП в столице. Полный список товаров, доступных для покупки, опубликован на сайте ФСИН.
В числе платных услуг доступны заказ горячих обедов и дополнительного питания, перевод денег на лицевой счет, а также покупка различных товаров. Горячий обед, в том числе халяльный и вегетарианский варианты, можно заказать для заключенного на определенную дату. Из отдельных блюд в меню есть утка по-пекински, курица с апельсинами, шашлык, пицца и торты.
Для покупки также доступны различные продовольственные товары, в частности молочные продукты, колбасы, кондитерские изделия, а также сигареты. Из непродовольственных товаров можно приобрести термобелье, нарды, лото и постельное белье.
Авария с участием автомобиля артиста произошла 8 июня. Его внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.
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Шоу-бизнес , Видео , Другое , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН
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