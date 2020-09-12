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«Поменяли уклад жизни»: Заворотнюк поделилась постом в Instagram 

Газета.Ru 1 час назад
«Поменяли уклад жизни»: Заворотнюк поделилась постом
Фото: Газета.ru
В Instagram тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк появилась первая за пять месяцев публикация. Заслуженная артистка России сделала репост поздравления с годовщиной свадьбы из аккаунта «Поддержка Анастасии Заворотнюк».
Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев отмечают 12-ю годовщину свадьбы. В честь этого события в Instagram-аккаунте «Поддержка Анастасии Заворотнюк» появилась запись с трогательным поздравлением. Тяжелобольная актриса сделала репост этого сообщения в сториз на своей официальной странице.

«Сегодня Настя и Петр отмечают 12-ю годовщину со дня свадьбы! Встретить человека, который полностью разделит с тобой жизнь, каких бы испытаний она ни приготовила, бесценно, — говорится в публикации.

— Так случилось, что за последнее время вам пришлось полностью поменять уклад жизни, привычки, мысли, стремления. И тем важнее видеть, что в этой ситуации вы стали друг другу еще дороже и нужнее. Ваша любовь — это ваша большая опорная сила, настоящий подарок, который вы оба заслужили».

В комментариях пользователи обратили внимание на то, что во многих источниках в сети указана другая дата свадьбы Заворотнюк и Чернышева — 22 сентября 2008 года. Но администраторы аккаунта заверили, что знаменитости поженились именно 12 сентября.
Напомним, что первым мужем Заворотнюк был немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф, который познакомился с ней в 1993 году на капустнике в честь дня рождения Евгения Миронова в театре «Табакерка». Они прожили вместе два года, из которых около полугода — в официальном браке.
Со вторым мужем — владельцем московского автосалона Дмитрием Стрюковым — Заворотнюк познакомилась случайно, когда искала попутку. Бизнесмен согласился подвезти актрису, а затем бросил ради нее свою жену. В браке со Стрюковым у нее родились двое детей — в 1996 году родилась Анна, а в 2000 — Майкл.
После расставания с мужем во время съемок сериала «Моя прекрасная няня» Заворотнюк сблизилась с партнером по шоу, звездой «Гардемаринов» Сергеем Жигуновым и встречалась с ним несколько лет. Четвертым мужем актрисы стал советский, российский, а позже американский фигурист Петр Чернышев. Пара познакомилась на съемках шоу «Танцы на льду. Бархатный сезон». Ранее Заворотнюк рассказала «СтарХиту» о начале отношений со спортсменом.

«Впервые мы увиделись в первый съемочный день, который всегда бывает очень суматошным. Я пробегала мимо участников уже в платье для съемок, с уложенными волосами и увидела молодого человека. Мы встретились взглядами, и я почувствовала: мое. Это было похоже на электрический разряд», — поделилась актриса.

В октябре 2018 года Заворотнюк родила дочь Милу, которая стала для Чернышева первенцем. Пара не разглашала информацию о появлении дочери до марта 2019 года.

«После выписки сын брал маленькую на руки и бубнил своим низким голосом главы из учебника по римскому праву. Она замирала брошкой на груди и внимательно его слушала. А Аня была в Америке и вернулась, когда малышке было без малого три месяца. Я даже хотела с Милой встретить ее в аэропорту, но пожалела ребенка. Аня влетела в дом с вопросом: «Где?». Взяла кроху на руки, гладила ее, плакала», — говорила Заворотнюк.

После проведения процедуры ЭКО и родов актриса начала пропускать спектакли, перестала выходить в свет и не посетила важное для ее дочери событие — открытие собственного шоурума. Как оказалось, в это время Заворотнюк проходила курс химиотерапии в Польше. Позднее в сети стали появляться многочисленные сообщения от различных инсайдеров об онкологическом заболевании артистки, в связи с чем ее родственники основали аккаунт «Поддержка Анастасии Заворотнюк». Они сообщили, что звезда действительно больна и находится в медицинском учреждении, а также опровергли новости о ряде сопутствующих симптомов.
В мае профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков рассказал сайту kp.ru о новом методе лечения рака с помощью специальных вирусов, способных атаковать разные виды злокачественных клеток. По словам специалиста, эту технологию не стали применять к Заворотнюк, поскольку у нее «наметилась ремиссия».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Жигунов , Анастасия Заворотнюк , Евгений Миронов , Петр Чернышев , РАН , StarHit
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