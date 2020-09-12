«Чересчур жестоко»: Шнуров о приговоре Ефремову

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Он сказал, что считает наказание слишком жестоким и поставил Ефремову в вину неправильный выбор адвоката.

«Чересчур жестоко. Но он (Ефремов) сам виноват — зачем было такого адвоката брать? Неясно», — цитирует слова музыканта РИА Новости.

Как ранее писал «Рамблер», лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о печальном финале Михаила Ефремова.

Актера, осужденного на восемь лет тюрьмы, он назвал лучшим другом.

Шнуров вспомнил, как они вместе вели праздный образ жизни, однако он смог вовремя «нажать на тормоза», а Ефремов пустился во все тяжкие.