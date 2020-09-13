«Оказывается, он вообще ее не лечил, он даже хотел, чтобы она быстрее умерла. Мы могли получить высококвалифицированную помощь от немецкого доктора, но как только Дмитрий об этом узнал, то сразу спросил, станет ли Жанна такой, как прежде. После того, как он получил отрицательный ответ, тут же перестал брать трубку и отвечать на звонки», — Владимир Фриске.