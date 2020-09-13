Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Шепелев пичкал ее таблетками, чтобы быстрее ушла», — Жанну Фриске можно было спасти 

Popcake.tv и ещё 1 23 минуты назад
Отец Жанны Фриске неоднократно заявлял, что Дмитрий Шепелев, бывший супруг артистки, пытался ускорить смерть женщины, чтобы скорее избавиться от нее и забрать все накопившееся на счетах суммы. От также откровенно назвал телеведущего виновным в смерти дочери, пояснив, что тот «ее не лечил и не следил за показателями здоровья».

«Оказывается, он вообще ее не лечил, он даже хотел, чтобы она быстрее умерла. Мы могли получить высококвалифицированную помощь от немецкого доктора, но как только Дмитрий об этом узнал, то сразу спросил, станет ли Жанна такой, как прежде. После того, как он получил отрицательный ответ, тут же перестал брать трубку и отвечать на звонки», — Владимир Фриске.

Как выяснилось, Шепелев давал Фриске американские препараты, от которых отказалась Анастасия Заворотнюк, страдающая от того же заболевания, так как от них состояние только ухудшается. Владимир Фриске сообщает, что всей их семье пришлось долго консультироваться с российскими клиниками, чтобы отменить действие препаратов и продолжить лечение русскими медикаментами.

«Жанну можно было спасти, если бы не потеряли время», — заключил убитый горем отец.

Popcake.tv: последние новости
«Пепел выбросили на помойку?» — в крематории не стали хранить прах Валентины Легкоступовой «Пепел выбросили на помойку?» — в крематории не стали хранить прах Валентины Легкоступовой Мама Тимати закрыла комментарии после развода сына с Решетовой Мама Тимати закрыла комментарии после развода сына с Решетовой Ирина Апексимова переборщила с пластикой Ирина Апексимова переборщила с пластикой
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль прокомментировал скандал с Захаровой
Кремль прокомментировал скандал с Захаровой
Найдено защищающее от коронавируса средство
Найдено защищающее от коронавируса средство
«Смотреть без регистрации: Асмус опять разделась»
«Смотреть без регистрации: Асмус опять разделась»
Сын обвиняемого в терроризме генерала СКР скрылся
Сын обвиняемого в терроризме генерала СКР скрылся
Видео
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
06:13
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
Шоу-бизнес
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
00:47
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
Наука и техника
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
02:35
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
00:40
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
Происшествия
Пашаев объяснил «празднование срока» Ефремова
00:44
Пашаев объяснил «празднование срока» Ефремова
Общество
Раскрыто местонахождение Колесниковой
02:01
Раскрыто местонахождение Колесниковой
В мире
Появились шокирующие фото похорон вора в законе
00:50
Появились шокирующие фото похорон вора в законе
Происшествия
Певцов обрушился на «желтых паскудников» из СМИ
00:22
Певцов обрушился на «желтых паскудников» из СМИ
Шоу-бизнес
«Встречный вопрос»: в России ответили на упреки Алексиевич
01:13
«Встречный вопрос»: в России ответили на упреки Алексиевич
Общество
Война за наследство Марьянова не утихает
03:27
Война за наследство Марьянова не утихает
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение