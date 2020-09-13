Отец Жанны Фриске неоднократно заявлял, что Дмитрий Шепелев, бывший супруг артистки, пытался ускорить смерть женщины, чтобы скорее избавиться от нее и забрать все накопившееся на счетах суммы. От также откровенно назвал телеведущего виновным в смерти дочери, пояснив, что тот «ее не лечил и не следил за показателями здоровья».
«Оказывается, он вообще ее не лечил, он даже хотел, чтобы она быстрее умерла. Мы могли получить высококвалифицированную помощь от немецкого доктора, но как только Дмитрий об этом узнал, то сразу спросил, станет ли Жанна такой, как прежде. После того, как он получил отрицательный ответ, тут же перестал брать трубку и отвечать на звонки», — Владимир Фриске.
Как выяснилось, Шепелев давал Фриске американские препараты, от которых отказалась Анастасия Заворотнюк, страдающая от того же заболевания, так как от них состояние только ухудшается. Владимир Фриске сообщает, что всей их семье пришлось долго консультироваться с российскими клиниками, чтобы отменить действие препаратов и продолжить лечение русскими медикаментами.
«Жанну можно было спасти, если бы не потеряли время», — заключил убитый горем отец.