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«Это казнь»: Охлобыстин высказался о приговоре другу Михаилу Ефремову 

News.ru и ещё 1 8 минут назад
Охлобыстин раскритиковал приговор Ефремову
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Иван Охлобыстин считает, что восемь лет в тюрьме для его друга Михаила Ефремова — это казнь. Актёра скандальный актёр-священник не оправдывает, потому что тот также поступил бы на его месте, но знает, что тот — «насквозь больной человек».
К тому же Михаил Ефремов — крёстный старшей дочери Охлобыстина Анфисы.

А ещё Миша помогал всем, кому только можно помочь. Я же знаю его! Да, он пьяница, бузотёр, но нельзя отрицать, что один из самых любимых русских артистов. Что удивительно — его осуждают за то, за что раньше любили, — сказал Иван Охлобыстин в интервью «Газете.Ru».

Что касается путаницы в показаниях актёра, Охлобыстин объяснил это тем, что Ефремов был в шоке, да к тому же, считает Охлобыстин, все мы — «не самые смелые люди на сете». Происходящее любимец публики не раз обсуждал с Гариком Сукачёвым — ещё одним другом Ефремова, оба спрашивали себя, как они бы поступили в такой ситуации.
Охлобыстин никак не оценивает поступок друга Ефремова, но готов сделать всё, чтобы его поддержать и даже обратился к президенту.

Но как можно отказаться от друга? Даже который совершил преступление. Тогда трети страны надо отказаться от родственников. Редкая есть семья в России, где никто не сидел, — приводит аргументы Иван Охлобыстин.

Именно об этом говорит статистика, считает бывший священник. И именно поэтому в стране всегда были популярны скандальные песни.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Иван Охлобыстин прокомментировал приговор суда Михаилу Ефремову, которого признали виновным в смертельном ДТП. Пост он сопроводил кадром из фильма «Джокер».
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Гарик Сукачев , Газета.Ru
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