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«Постель еще не успела остыть»: Ефременко в шоке от Диденко 

Ирина Лебедева 40 минут назад
«Постель еще не успела остыть»: Ефременко в шоке от Диденко
Фото: Instagram
Экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременко шокирована поведением аптечного блогера Екатерины Диденко.
Напомним, у той несколько месяцев назад погиб муж из-за насыпанного в басейн на вечеринке сухого льда.
Диденко объявила в сети, что устраивает именной конкурс на предложение руки и сердца.
Юлию эта история привела в ужас.
Ни о какой любви речи и быть не может, речь идет только о зарабатывании денег «на костях».

«Блогер, хайпанувшая на гибели мужа от сухого льда, устраивает именной конкурс, во время которого получит предложение руки и сердца что, ***. Но так не бывает в этой жизни! Что же это за любовь такая была? Я читала, что она хотела третьего ребёнка со своим мужем родить. Года, ГОДА не прошло с трагедии, а ты уже с другим вовсю!»

Ефременко считает, что Екатерина с чудовищным цинизмом хочет обогатиться на смерти супруга и проблемах детей.

«Будущее предложение руки и сердца — четко продуманный бизнес-проект. Стратегия понятна: на такое предложение придут спонсоры, увеличатся охваты, рекламу можно будет дороже продавать. Вот для чего все это делается! Но *** что творится с этим МИРОМ?!»

Юля Ефременко не считает, что со смертью любимого человека жизнь заканчивается. Но в этой истории любви не было никогда.

«Есть еще у нас одна блогер, которая похоронила мужа. Постель еще не успела остыть, а она уже жила с другим. У меня все, занавес!»

Как сообщал «Рамблер», скандально прославившаяся после трагедии с гибелью людей на вечеринке с сухим льдом блогер Екатерина Диденко продолжает эпатировать публику.
Она выкладывает в инстаграме фотографии своего отдыха в Абхазии с новым мужчиной.
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