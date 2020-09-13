В Instagram Заворотнюк появилось новое сообщение

В субботу, 12 сентября, в аккаунте актрисы появилась ее фотография вместе с супругом Петром Чернышевым . Пара отмечала двенадцатую годовщину свадьбы. Ссылка в сториз ведет на аккаунт «Поддержка Анастасии Заворотнюк».

При этом последняя публикация в аккаунте датируется 13 апреля, сторис так же не было очень давно.

В апреле сообщалось, что Заворотнюк впервые за время лечения ответила подписчикам в Instagram. Комментарии в ответ на поздравления с днем рождения появились в ее личном аккаунте, а также на странице поддержки, которую ведут близкие и друзья артистки.

У 48-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга, эту информацию впервые подтвердили в октябре прошлого года. Родственники и представители Заворотнюк ее состояние, как правило, не комментируют.