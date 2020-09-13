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В Instagram Заворотнюк впервые за пять месяцев появилось сообщение 

Lenta.ru и ещё 18 9 минут назад
В Instagram Заворотнюк появилось новое сообщение
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
В субботу, 12 сентября, в аккаунте актрисы появилась ее фотография вместе с супругом Петром Чернышевым. Пара отмечала двенадцатую годовщину свадьбы. Ссылка в сториз ведет на аккаунт «Поддержка Анастасии Заворотнюк».
При этом последняя публикация в аккаунте датируется 13 апреля, сторис так же не было очень давно.
В апреле сообщалось, что Заворотнюк впервые за время лечения ответила подписчикам в Instagram. Комментарии в ответ на поздравления с днем рождения появились в ее личном аккаунте, а также на странице поддержки, которую ведут близкие и друзья артистки.
У 48-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга, эту информацию впервые подтвердили в октябре прошлого года. Родственники и представители Заворотнюк ее состояние, как правило, не комментируют.
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