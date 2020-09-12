Война за наследство Марьянова не утихает

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Вдова Марьянова хочет оставить престарелого свекра без жилья 

Ирина Лебедева 49 минут назад
До сих пор идет война между наследниками актера Дмитрия Марьянова. Вдова, сын и отец покойного никак не поделят имущество.
Крайним в этой ситуации может остаться 81-летний отец актера Юрий Георгиевич, — сообщают dni.ru.
По словам адвоката сына артиста Даниила Виктории Крыловой, Ксения Бик заняла достаточно агрессивную позицию.
«Мы оба — вдовцы». Вдова Марьянова показала избранника
Сейчас вдова занимает квартиру умершего Марьянова, где живет вместе со своим новым мужчиной. По закону, квартира должна быть поделена между наследниками.
Теперь же Бик претендует и на основную долю в деревянном дачном домике, который Дмитрий с родственниками выстроил для своего пожилого отца.
Площадь дома — 80 кв. м, участок — 12 соток, находится он в Рузском районе Подмосковья.
Как уточнила адвокат, Бик считает, что свекру в этом доме принадлежит одна шестая доли. Ей же — две трети.
Кроме того, вдова настаивает на экспертизе об определении порядка пользования земельным участком с учетом долей.
Виктория Крылова подчеркнула, что в домике не предусмотрены отдельные выходы.
И в таком случае хозяин большей доли может просто лишить собственности того, у кого меньшая часть, выплатив компенсацию.
Бик предлагает Юрию Георгиевичу 200 тысяч рублей.
Отцу Дмитрия Марьянова пришлось срочно подавать иск в суд об исключении дома из числа совместно нажитого имущества.
Как ранее писал«Рамблер», Ксения Бик рассказала, что во время судебных тяжб за наследство артиста ей начали поступать угрозы. Теперь женщина всерьез боится за свое здоровье.
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Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Марьянов , Ксения Бик , Дни.Ру
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