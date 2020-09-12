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Шепелев признался, сколько зарабатывает в новом шоу на ТНТ 

Ирина Лебедева 31 минуту назад
Шепелев признался, сколько зарабатывает на ТНТ
Фото: РИА Новости
Дмитрий Шепелев после ухода с 1 Канала, где он много лет вел ток-шоу «На самом деле», был приглашен на ТНТ вести телепередачу «Ты как я», — сообщает «Слово и дело».
Как рассказал сам телеведущий во время YouTube-шоу "Макарена",
он счастлив, что сменил место работы. В рамках новой программы его окружают дети и юмор.
Что же касается финансовой стороны вопроса, то и тут все в идеале.
Отвечая на реплику одного из гостей студии, который подчеркнул, что на 1 Канале Шепелев хорошо зарабатывал, целых 30 миллионов рублей за год, Дмитрий подчеркнул, что и на ТНТ он не потерял в деньгах.
Как ранееписал «Рамблер», телеведущий Дмитрий Шепелев объяснил, почему он скрывает личную жизнь.
По словам Шепелева, его никогда не привлекала известность.
Также ему не нравится, когда узнают на улице или когда незнакомые люди дают советы по поводу личной жизни.
Ведущий признался, что устал от этого ещё во время отношений с Жанной Фриске, которую знала вся страна.
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Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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