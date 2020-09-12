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«Где муж-то?»: поклонники Долиной не нашли супруга на кадрах празднования ее юбилея 

Суть событий 17 минут назад
«Где муж-то?»: поклонники Долиной в недоумении
Фото: cоцсети
Ясность внесла присутствовавшая на празднике Алла Довлатова.
Певица Лариса Долина справила свое 65-летие. Фото и видео разлетелись по соцсетям, но поклонники артистки и просто любопытствующие люди не нашли на кадрах супруга именинницы Илью Спицына.
«Дядя, а вы дурак»: Валерия резко ответила подписчику
Вот уже который год паре приписывают фактический разров. И это при том, что Спицын продолжает трудиться концертным директором популярной исполнительницы. Вот и на сей раз отсутствие мужчины на фото и видео спровоцировало новую волну слухов. «Где муж-то?» — поинтересовались многие подписчики блогов Долиной и ее друзей.
Теле— и радиоведущая Алла Довлатова была одной из гостий праздника. Она доходчиво ответила на вопрос, был ли муж на празднике Ларисы Долиной. «Конечно», — коротко и ясно ответила знакомая именинницы интересующимся личной жизнью звезды эстрады пользователям соцсетей.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Лариса Долина , Алла Довлатова , Илья Спицын
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