«Где муж-то?»: поклонники Долиной в недоумении

Ясность внесла присутствовавшая на празднике Алла Довлатова

Певица Лариса Долина справила свое 65-летие. Фото и видео разлетелись по соцсетям, но поклонники артистки и просто любопытствующие люди не нашли на кадрах супруга именинницы Илью Спицына

Вот уже который год паре приписывают фактический разров. И это при том, что Спицын продолжает трудиться концертным директором популярной исполнительницы. Вот и на сей раз отсутствие мужчины на фото и видео спровоцировало новую волну слухов. «Где муж-то?» — поинтересовались многие подписчики блогов Долиной и ее друзей.

Теле— и радиоведущая Алла Довлатова была одной из гостий праздника. Она доходчиво ответила на вопрос, был ли муж на празднике Ларисы Долиной. «Конечно», — коротко и ясно ответила знакомая именинницы интересующимся личной жизнью звезды эстрады пользователям соцсетей.