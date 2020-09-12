Последний концерт Валентины Легкоступовой отменили из-за низких продаж билетов

Любовь жителей Тулы к творчеству певицы связана с тем, что в конце 80-х годов, когда слава Легкоступовой приближалась к своему зениту, артистка работала в тульской филармонии, ставшей первой площадкой выступления звезды с песней «Ягода-малина», сделавшей ее всенародной любимицей.

Как рассказала исполнительница из Тулы Элла Потапова, в те годы директор филармонии распорядился заняться концертной программой Легкоступовой.

"Музыканты приехали вместе с певицей из Крыма, а вот концерт мы делали уже в филармонии", — приводит слова Потаповой журнал popcake.

Один из последних концертов в жизни певицы, по словам собеседницы издания, мог пройти именно в Туле: была назначена дата проведения концерта — 11 марта 2020 года. При этом, по словам Потаповой, мероприятие пришлось отменить ввиду низкого спроса на билеты.