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Андрей Разин сделал предсказание миру на ближайший год 

News.ru и ещё 3 6 часов назад
Андрей Разин сделал предсказание миру на ближайший год
Фото: РИА Новости
Продюсер Андрей Разин предсказал миру с ноября глобальные изменения. По его словам, земной шар ждут «большие потрясения, голод и человеческие потери». Виной всему будет холодная война между Китаем и США.
Что касается европейской экономики, лидер «Ласкового мая» предрёк ей застой, увеличение внешних долгов и «экономическое неравенство» за счёт роста налогов, написал Разин в своём микроблоге.
О себе самом продюсер говорит, что никогда не ошибается и «всегда предсказывает правду». Так, лидер популярной в 80-х группы не исключил технологическую революцию. Актуальным будет и вопрос климата, который будет всё больше и больше «беспокоить людей».
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский музыкальный продюсер Андрей Разин собирается обратиться к главе РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании актёра Михаила Ефремова.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Андрей Разин , Владимир Путин , Китай , США
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