Андрей Разин сделал предсказание миру на ближайший год 

США. Продюсер Андрей Разин предсказал миру с ноября глобальные изменения. По его словам, земной шар ждут «большие потрясения, голод и человеческие потери». Виной всему будет холодная война между Китаем

Что касается европейской экономики, лидер «Ласкового мая» предрёк ей застой, увеличение внешних долгов и «экономическое неравенство» за счёт роста налогов, написал Разин в своём микроблоге.

О себе самом продюсер говорит, что никогда не ошибается и «всегда предсказывает правду». Так, лидер популярной в 80-х группы не исключил технологическую революцию. Актуальным будет и вопрос климата, который будет всё больше и больше «беспокоить людей».