Дочь Литвиновой показало фото в бикини 

«Как же вы похожи на маму! Я очарован» — написал @ttttttttttttmbch (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Некоторые комментаторы решили, что на этом снимке Ульяна похожа на отца, бизнесмена Леонида Добровского.

«Здесь Уля очень похожа на папу. лицом) фигурка классная!» — отметила @n_e_z_n_a_k_o_m_a_ya.

«Девочки, это просто крашиха)» — добавила @renatalitvinova_fan.

Нашлись и те, кому фото не понравилось.

«Обычная фигура с антигрудью)))))» — заявила @zheniaslepko.

Как сообщал «Рамблер», ранее Литвинова рассказывала, что ее дочь учится в Париже, актриса ее часто навещает. Вместе они ходят в веганское кафе неподалеку от дома есть «невредные» пироги, посещают спортзал, совершают пробежки, а по вечером вместе рисуют.