Козловский извинился перед травмированной поклонницей 

Актер и режиссер Данила Козловский принес извинения, прислал букет и пригласил на съемочную площадку зрительницу, которая получила травму во время спектакля с его участием. Об этом рассказал худрук Малого драматического театра Лев Додин , пишет «Лайф»

«Рамблер» писал, что ранее в суд обратилась Елизавета Видус, которая потребовала более миллиона рублей в качестве компенсации за травму, полученную во время спектакля «Гамлет» с участием Данилы Козловского. В своем иске она заявила, что Козловский использовал металлическую флейту, часть которой отлетела в зал и травмировала ее. При этом, по словам пострадавшей, спектакль не был остановлен и извинения ей не принесли.

«Бедный Даня вообще ничего не знал про это, потому что после спектакля выехал в Москву, а оттуда — в другую страну. И узнал он об этом через месяц, когда приехал на следующий спектакль», — рассказал Додин.

Он также подчеркнул, что извинения Козловского пострадавшая зрительница приняла «с благодарностью», а театр оказал ей необходимую медицинскую помощь и также неоднократно извинился.