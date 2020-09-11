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Козловский извинился перед травмированной поклонницей 

Алиса Селезнёва 22 минуты назад
Козловский извинился перед травмированной поклонницей
Фото: РИА Новости
Актер и режиссер Данила Козловский принес извинения, прислал букет и пригласил на съемочную площадку зрительницу, которая получила травму во время спектакля с его участием. Об этом рассказал худрук Малого драматического театра Лев Додин, пишет «Лайф».
«Рамблер» писал, что ранее в суд обратилась Елизавета Видус, которая потребовала более миллиона рублей в качестве компенсации за травму, полученную во время спектакля «Гамлет» с участием Данилы Козловского. В своем иске она заявила, что Козловский использовал металлическую флейту, часть которой отлетела в зал и травмировала ее. При этом, по словам пострадавшей, спектакль не был остановлен и извинения ей не принесли.

«Бедный Даня вообще ничего не знал про это, потому что после спектакля выехал в Москву, а оттуда — в другую страну. И узнал он об этом через месяц, когда приехал на следующий спектакль», — рассказал Додин.

Он также подчеркнул, что извинения Козловского пострадавшая зрительница приняла «с благодарностью», а театр оказал ей необходимую медицинскую помощь и также неоднократно извинился.
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Шоу-бизнес , Данила Козловский , Лев Додин
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