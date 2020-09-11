Королева прервала молчание после «измен» Тарзана 

Певица разместила в Instagram запись совместного исполнения любовной баллады во время частной вечеринки.

«Сила любви может преодолеть любые испытания», — подписала ролик Королева.

Вероятно, этими словами певица ответила на скандал с изменой Тарзана, которая вскрылась после пропажи денег и драгоценностей из дома.

Как писал «Рамблер», ранее СМИ сообщили, что из дома Королевой и Глушко пропали деньги и украшения общей стоимостью пять миллионов рублей. Сообщалось, что Наташа Королева уехала в отпуск, а ее супруг остался дома и пригласил двух девушек. Вернувшись из отпуска, Королева обнаружила, что ее драгоценности исчезли. Кроме того, в доме недосчитались трех тысячи евро наличными. Сейчас полицейские разыскивают женщин, приходивших к Глушко в гости.