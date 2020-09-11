Андрейченко простила сыну похищенный миллион долларов 

Актриса Наталья Андрейченко простила сына Дмитрия, который лишил ее крупной суммы денег, сообщает издание «Комсомольская правда» . Поводом для такого вывода стал снимок, опубликованный артисткой в Instagram.

Речь идет о фотографии Дмитрия, появившейся в аккаунте Андрейченко. На нем мужчина изображен в седле мотоцикла в шляпе и солнцезащитных очках.

«Горжусь сыном! Митя, я тебя очень люблю», — подписала снимок 64-летняя Андрейченко (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Журналисты посчитали признание актрисы знаком прощения мужчины за похищенный им миллион долларов. Как сообщал «Рамблер», в 2015 году Андрейченко во всеуслышание заявила, что ее сын Дмитрий без ее ведома снял с ее счета 1 миллион долларов на открытие ресторана. Актриса решила проучить своего сына и написала на него заявление в полицию. Кроме того, Андрейченко приняла участие в нескольких ток-шоу, где пожаловалась на то, что осталась без денег. Впоследствии актриса призналась, что по своей натуре является незлопамятным человеком и готова дать Дмитрию «второй шанс».