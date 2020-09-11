Фотосессия Мельниковой без белья взорвала сеть 

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова разместила в Instagramфотосессию в галерее и привела в восторг своих поклонников.
На фото актриса появилась в удлиненном пиджаке на голое тело.
«Будете гулять по Москве, загляните на Никитский бульвар. Там фотовыставка прекрасного фотографа @elguapoworld, посвящённая юбилейному сезону нашего театра», — написала она.
В комментариях к записи фанаты Мельниковой отметили ее смелость и красоту.
«Оооочень сексуально!» — считает vikama_la.
«Очень красиво и чувственно», — оценила фотосессию toryfun.
«Как соблазняюще. Вы — шикарна!» — восхитился _.candy_pd. _
Как сообщал «Рамблер», ранее фигурист и организатор ледовых шоу Илья Авербух заявил, что встречается с еще одной звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой. Актриса похвалилась в прямом эфире в Instagram помолвочным кольцом, которое дизайнер украшений оценил в сумму от 600 тысяч до 1,3 млн рублей.