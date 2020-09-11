Фотосессия Мельниковой без белья взорвала сеть 

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Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова разместила в Instagram фотосессию в галерее и привела в восторг своих поклонников.

На фото актриса появилась в удлиненном пиджаке на голое тело.

«Будете гулять по Москве, загляните на Никитский бульвар. Там фотовыставка прекрасного фотографа @elguapoworld, посвящённая юбилейному сезону нашего театра», — написала она.

В комментариях к записи фанаты Мельниковой отметили ее смелость и красоту.

«Оооочень сексуально!» — считает vikama_la.

«Очень красиво и чувственно», — оценила фотосессию toryfun.

«Как соблазняюще. Вы — шикарна!» — восхитился _.candy_pd. _