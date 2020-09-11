Стало известно о состоянии Харламова после развода 

Юморист Гарик Харламов не сильно переживает после развода с актрисой Кристиной Асмус, заявила в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец спортсменка Ляйсан Утяшева. Она призвала россиянок «активизироваться», поскольку «образовался завидный жених».
Утяшева подчеркнула, что Харламов присутствовал на ее прошедшем дне рождения. При этом состояние юмориста гимнастка описала как «легкое и свободное». Он подарил имениннице кулинарную книжку и призвал «захаживать» в гости.
«Я уверена, что Харламов не страдает (из-за развода), было сильно видно», — отметила Утяшева.
Она также назвала Харламова «самым завидным женихом» и призвала потенциальных невест «активизироваться».
Ранее, как сообщал «Рамблер», ведущая программы «Давай, поженимся!» Роза Сябитова предложила Харламову и Асмус помириться в рамках программы. При этом телесваха не исключила, что новость о разводе может быть специально придумана парой, чтобы увеличить количество упоминаний о себе в СМИ.