Стало известно о состоянии Харламова после развода 

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Утяшева подчеркнула, что Харламов присутствовал на ее прошедшем дне рождения. При этом состояние юмориста гимнастка описала как «легкое и свободное». Он подарил имениннице кулинарную книжку и призвал «захаживать» в гости.

«Я уверена, что Харламов не страдает (из-за развода), было сильно видно», — отметила Утяшева.

Она также назвала Харламова «самым завидным женихом» и призвала потенциальных невест «активизироваться».