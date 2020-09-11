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Фанаты раскритиковали Климову за выбор купальника 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Фанаты раскритиковали Климову за выбор купальника
Фото: Instagram
Актриса Екатерина Климова опубликовала в Instagram видео с отдыха в Турции и подверглась критике за выбор купальника.
На видеозаписи артистка предстала перед поклонниками в слитном купальнике бежевого цвета, который практически сливается с кожей.

«Только когда приезжаешь на отдых без детей, приходит понимание, как важно, чтобы в отеле был тихий бассейн», — написала она.

В комментариях к записи поклонники артистки назвали купальник «ужасным», отметив при этом красоту Климовой.

«Купальник бабушкин?» — поинтересовалась ferum454.

«Такая суперкрасавица, но купальник… Жуть! Катюша, и где ты его взяла?» — спросила kolesnikovaolga95.

«Купальник как мешок, а сама — прелесть!» — отметила krumles.

Однако были и пользователи, которым купальник актрисы понравился.

«Какой классный купальник! Этот цвет выигрышно подчёркивает фигуру. Ничто в нем не отвлекает от идеальных линий. Больше скажу, этот цвет и крой делают его единым целым с телом», — похвалила nataliyagryban.

«Рамблер» писал, что ранее Екатерина Климова намекнула на новый роман, признавшись, что вновь не одинока. Отметив при этом, что не хочет делать из своей личной жизни «сенсацию».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Екатерина Климова , Турция
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