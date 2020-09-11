Актера Ивана Янковского заподозрили в романе с замужней актрисой Дианой Пожарской.
Как сообщил телеграм-канал«Героиня Татлера», в июле наследник знаменитой актерской династии уехал на съемки, а вернувшись, разорвал отношения с дочерью Константина Кинчева Верой Панфиловой — пара была вместе почти 10 лет.
Утверждается, что Иван Янковский всячески избегает вопросов о его отношениях с Панфиловой и ввел в Instagram «цензура похуже, чем в СССР».
«Всех, кто спрашивает о его невесте Вере, он тут же блокирует, а комментарии лихорадочно стирает. Недавно попытался выставить загадочный пост со своей новой любовью, но все опять стали задавать неудобные вопросы, и он спешно стёр его», — пишет «Героиня».
Актриса Диана Пожарская известна по ролям в сериалах «Отель Элеон» и «Гранд» и фильму «Отель Белград». С 2016 года она замужем за режиссером Артемом Аксёненко.
Она уже опровергла слухи о романе с Янковским, заявив, что счастлива в браке со своим мужем.
Как писал «Рамблер», ранее СМИ заподозрили, что актер Данила Козловский оставил свою давнюю возлюбленную Ольгу Зуеву ради партнерши по фильму «Чернобыль» Оксаны Акиньшиной.