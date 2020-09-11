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Арбатова высказалась о приговоре Ефремову 

WomanHit.ru 1 час назад
Арбатова высказалась о приговоре Ефремову
Фото: WomanHit.ru
Известная российская писательница и драматург Мария Арбатова высказала свое мнение об относительно резонансной истории с Михаилом Ефремовым в студии Леры Кудрявцевой. Женщина считает, что артист действительно заслужил самой строгой меры наказания — тюремного заключения. Напомним, что в минувший вторник шоумена приговорили к восьми годами колонии общего режима за ДТП, в результате которого погиб водитель-курьер Сергей Захаров.
Мария Ивановна также колко высказывалась и о других звездных скандалистах — к примеру, Марата Башарова она называет мерзавцем, уголовником и преступником — мужчина не отрицает, что неоднократно поднимал руку на своих жен. О знаменитой паре Ксении Собчак и Константине Богомолове писательница также невысокого мнения. «Я не поклонница дарований мужа Ксении Собчак. И у нее особых талантов я не вижу», — отметила она.
В эфире программы «Секрет на миллион» главная феминистка России рассказала откровенные подробности из своей жизни. Она пережила изнасилование, аборты и другие трагедии. Публицист трижды была замужем. В первом браке с Александром Мирошником она родила двух сыновей-близнецов, хотя, по ее словам, у нее могло бы быть больше детей. Вторым супругом Марии был политик Олег Вите.
Арбатова призналась, что изменяла обоим мужьям.

«У меня даже путалось в голове, кто у меня муж, а кто — любовник», — вспоминает женщина.

Третьего избранника знаменитости зовут Шумит Датта Гупта. В их отношениях идиллия регулярно сменяется громкими скандалами.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Александр Мирошник , Сергей Захаров , Константин Богомолов , Мария Арбатова , Ксения Собчак , Марат Башаров , Лера Кудрявцева , ФСИН
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