В семье Екатерины Стриженовой случилось горе 

Мать телеведущей Екатерины Стриженовой Валентина Токмань умерла на 80-м году жизни. Об этом на своей странице в Instagram сообщила дочь Стриженовой Анастасия.

«Бабушка Валя. Бабуля моя. Как же мне ее будет не хватать. я не могу представить себе мир без Валентины. Без такого потрясающего Человека! Человечище, душа моя, подсолнух наш, мы твои зяблики, будем стараться тебя не подвести», — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Анастасия отметила, что ее бабушка любила и людей и помогала им всю жизнь.

«Она делала этот мир лучше. Как же мне повезло, как же нам повезло!» — заключила она.

Как писал «Рамблер», ранее стало известно о смерти матери актера Дмитрия Певцова . Президент Национальной федерации иппотерапии Ноэми Роберт скончалась 9 июня на 92-м году жизни.

Певцов рассказал, что его мать долгое время занималась конным спортом, добровольно съездила на целину, говорила на пяти языках и всю жизнь работала врачом.