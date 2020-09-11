Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В семье Екатерины Стриженовой случилось горе 

Мария Иванова 37 минут назад
В семье Екатерины Стриженовой случилось горе
Фото: Instagram
Мать телеведущей Екатерины Стриженовой Валентина Токмань умерла на 80-м году жизни. Об этом на своей странице в Instagram сообщила дочь Стриженовой Анастасия.

«Бабушка Валя. Бабуля моя. Как же мне ее будет не хватать. я не могу представить себе мир без Валентины. Без такого потрясающего Человека! Человечище, душа моя, подсолнух наш, мы твои зяблики, будем стараться тебя не подвести», — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Анастасия отметила, что ее бабушка любила и людей и помогала им всю жизнь.

«Она делала этот мир лучше. Как же мне повезло, как же нам повезло!» — заключила она.

Как писал «Рамблер», ранее стало известно о смерти матери актера Дмитрия Певцова. Президент Национальной федерации иппотерапии Ноэми Роберт скончалась 9 июня на 92-м году жизни.
Стриженова раскрыла секрет красоты
Певцов рассказал, что его мать долгое время занималась конным спортом, добровольно съездила на целину, говорила на пяти языках и всю жизнь работала врачом.
Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Певцов , Екатерина Стриженова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова позволила себе новое провокационное заявление
Захарова позволила себе новое провокационное заявление
«Думали, так просто уедете? Теперь вы будете трупами»
«Думали, так просто уедете? Теперь вы будете трупами»
«Дядя, а вы дурак»: Валерия резко ответила подписчику
«Дядя, а вы дурак»: Валерия резко ответила подписчику
Коллега Клюева пояснила свое отсутствие на похоронах
Коллега Клюева пояснила свое отсутствие на похоронах
Видео
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
06:13
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
Шоу-бизнес
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
00:47
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
Наука и техника
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
02:35
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
00:40
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
Происшествия
У гостиницы в Китае произошел взрыв
00:16
У гостиницы в Китае произошел взрыв
Происшествия В мире
Опубликовано видео подводного вождения танков
01:48
Опубликовано видео подводного вождения танков
Армия
Появилось видео приговора боксёру Кушиташвили
02:20
Появилось видео приговора боксёру Кушиташвили
Происшествия
Появилось видео взрыва авиабомб времён ВОВ
00:33
Появилось видео взрыва авиабомб времён ВОВ
Происшествия
Опубликовано видео лесных пожаров в США
01:27
Опубликовано видео лесных пожаров в США
В мире
Галкин высмеял Лукашенко и «перехват о Навальном»
06:13
Галкин высмеял Лукашенко и «перехват о Навальном»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение