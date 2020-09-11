Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео 

Максим Галкин опубликовал в своем аккаунте Instagram новую пародию. На этот раз артист предстал в образах президентов России и Белоруссии , пародируя переговоры двух политиков. На кадрах Галкин-Лукашенко сообщает о перехвате первых слов Навального в клинике «Шарите».

«Срочно заберите меня отсюда! Здесь ужасная медицина! Все плохо. Рубли поменять очень сложно. Люблю Путина. Хочу домой», — якобы процитировал Навального «президент Белоруссии».

Отметим, что юморист не первый раз снимает шуточный ролик, пародируя политиков. В мае месяце супруг Примадонны разместил в социальной сети видео, в котором он изображает совещание Путина и Собянина.