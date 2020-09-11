Галкин высмеял Лукашенко и «перехват о Навальном»

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Галкин высмеял Лукашенко и «перехваченные Минском разговоры» 

Lenta.ru 1 час назад
Телеведущий Максим Галкин показал в Instagram пародию на переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Юморист высмеял президента Белоруссии и пересказал «перехваченные Минском разговоры».
Отравление Навального: ФСБ получила запись Лукашенко
В частности, по словам «Лукашенко», спецслужбам удалось получить запись первых слов Алексея Навального после того, как он вышел из комы в немецкой клинике «Шарите». «Срочно заберите меня отсюда! Здесь ужасная медицина! Все плохо. Рубли поменять очень сложно. Люблю Путина. Хочу домой», — передал слова Навального «президент Белоруссии». «Путин» в ответ на это заметил, что информация звучит неправдоподобно.

«Лукашенко» продолжил делиться добытыми данными и заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заказала пиццу «Четыре сыра». Он подчеркнул, что это наверняка является неким шифром. «И дальше: "Добавьте грибов". Она же говорит прямым текстом: "Добавьте!". Это значит: навалите. Навалите — это подразумевается Навальный. А грибы — это отравление», — заявил Лукашенко в исполнении Галкина.

Далее он пересказал рассуждения президента США Дональда Трампа с самим собой, а также сообщил, что думает о том, как выиграть следующие выборы в Белоруссии. Белорусский «президент» также заявил, что в его стране пандемии коронавируса нет и что «все должны работать». Для тех, кто не хочет этого делать, он предложил самоизоляцию в тюрьме.
О протестующих после выборов белорусах «президент» высказался следующим образом: «Они не мне кричат "Уходи!" Они кричат 2020 году. Задайте себе вопрос: кто людям больше надоел — Лукашенко или 2020 год?»
Власти Белоруссии утверждают, что перехватили переговоры Германии и Польши о Навальном и Лукашенко. На записи собеседники общаются между собой на английском, при этом их разговор синхронно переводится на русский. В ходе беседы «представитель Берлина» заявляет, что все материалы по делу Навального готовы и переданы канцлеру Германии Ангеле Меркель. Также собеседник из Варшавы отмечает, что Лукашенко «оказался крепким орешком». Многие не поверили в подлинность представленных переговоров, они стали поводом для многочисленных мемов.
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Шоу-бизнес , Видео , Алексей Навальный , Ангела Меркель , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , Владимир Путин , Максим Галкин , ФСБ , Минск
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