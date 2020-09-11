«Дядя, а вы дурак»: Валерия резко ответила подписчику

В четверг, 10 сентября, свой 65-й день рождения отпраздновала звезда советской и российской эстрады Лариса Долина. Популярная джазовая певица принимала поздравления, в том числе в социальных сетях от коллег по цеху.
Одной из тех, кто поздравил Ларису Долину в Instagram, стала известная певица Валерия. В комментариях к этому поздравлению один из подписчиков задал некрасивый вопрос. Он спросил, сколько лет стукнуло этой «бабусе».
«Дядя, а вы дурак», — резко ответила Валерия.
Лариса Долина является исполнительницей множества известных хитов. Один из таковых — песня «Погода в доме».