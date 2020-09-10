Бородина ответила на обвинения в срыве свадьбы Азизы 

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала обвинения поклонников певицы Азизы в том, что она сорвала ее свадьбу с бизнесменом Давидом Григоряном.
Как писал «Рамблер», во время очередного выпуска шоу «Бородина против Бузовой» в студии показали видеофрагменты, на которых жених Азизы Давид Григорян флиртует с участницей «Дома-2» Яной Шафеевой. Записи были сделаны на свадьбе участников «Дома-2» Валерия Блюменкранца и Анны Левченко. После того как неверность Григоряна стала достоянием общественности, свадьба оказалась под вопросом.
Ксения Бородина считает, что поступила правильно, обнародовав видеозаписи с Григоряном и Шафеевой.
«Он был на свадьбе нашего участника, пришел туда, откровенно флиртовал с другой девушкой. Более того — есть голосовые сообщения, в которых он говорит: «Куда ты уехала, я тебя так ждал…» По ходу пьесы выяснилось, что его девушка — это Азиза. Мы знать не знали об этом. Почему я должна чувствовать вину?» — недоумевает телеведущая, ее слова приводит WomanHit.
Давид Григорян заявил «Вокруг ТВ», что журналисты его подставили, и Азизе он не изменял. По его словам, они сидели с Яной Шафеевой за одним столом, выпили и немного флиртовали.
«Но повторяю: с моей стороны не было никаких измен. И даже предпосылок к этому», — уверяет бизнесмен.
Свадьба 56-летней Азизы и 45-летнего Григоряна запланирована на 26 сентября. Жених уверен, что бракосочетание состоится. По его словам, Азиза уже успокоилась, и вскоре они помирятся.