Бородина ответила на обвинения в срыве свадьбы Азизы 

«Он был на свадьбе нашего участника, пришел туда, откровенно флиртовал с другой девушкой. Более того — есть голосовые сообщения, в которых он говорит: «Куда ты уехала, я тебя так ждал…» По ходу пьесы выяснилось, что его девушка — это Азиза. Мы знать не знали об этом. Почему я должна чувствовать вину?» — недоумевает телеведущая, ее слова приводит WomanHit.