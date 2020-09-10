Меладзе вызвали в суд

Композитора Константина Меладзе вызвали в Тверской районный суд Москвы , чтобы выслушать его позицию по иску к певице Полине Гагариной , которую обвиняют в плагиате аранжировки к песне «Кукушка», сообщает Starhit . Продюсер как раз является автором знаменитой композиции, ставшей предметом судебного спора.

Авторство оригинальной аранжировки к хиту, изначально написанному Виктором Цоем , оспаривает певица Ольга Кормухина . Она утверждает, что выкупила у управляющей компании права на исполнение песни в 2010 году. Тогда же композиция была переработана. Однако в 2015 году, отмечает Кормухина, она услышала свою версию «Кукушки» в фильме «Битва за Севастополь», которую исполнила Полина Гагарина. Певица решила судиться, настаивая, что у нее украли аранжировку.

Судебные разбирательства идут уже больше года. Представитель Кормухиной адвокат Валерия Рытвина полагает, что все это время юристы Гагариной стараются затянуть процесс. В настоящее время выясняется вопрос, на каком основании певица исполняла «Кукушку», если права на песню оформлялись с помощью недействительных договоров. Чтобы прояснить вопрос, в суд было решено вызвать непосредственно автора аранжировки Константина Меладзе. Продюсеру направили повестку с просьбой явиться на заседание 25 сентября.