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Меладзе вызвали в суд по делу Гагариной 

Павел Тиунов 1 час назад
Меладзе вызвали в суд
Фото: РИА Новости
Композитора Константина Меладзе вызвали в Тверской районный суд Москвы, чтобы выслушать его позицию по иску к певице Полине Гагариной, которую обвиняют в плагиате аранжировки к песне «Кукушка», сообщает Starhit. Продюсер как раз является автором знаменитой композиции, ставшей предметом судебного спора.
Авторство оригинальной аранжировки к хиту, изначально написанному Виктором Цоем, оспаривает певица Ольга Кормухина. Она утверждает, что выкупила у управляющей компании права на исполнение песни в 2010 году. Тогда же композиция была переработана. Однако в 2015 году, отмечает Кормухина, она услышала свою версию «Кукушки» в фильме «Битва за Севастополь», которую исполнила Полина Гагарина. Певица решила судиться, настаивая, что у нее украли аранжировку.
Судебные разбирательства идут уже больше года. Представитель Кормухиной адвокат Валерия Рытвина полагает, что все это время юристы Гагариной стараются затянуть процесс. В настоящее время выясняется вопрос, на каком основании певица исполняла «Кукушку», если права на песню оформлялись с помощью недействительных договоров. Чтобы прояснить вопрос, в суд было решено вызвать непосредственно автора аранжировки Константина Меладзе. Продюсеру направили повестку с просьбой явиться на заседание 25 сентября.
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Шоу-бизнес , Ольга Кормухина , Виктор Цой , Константин Меладзе , Полина Гагарина , StarHit , Москва
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