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СМИ выяснили, что стало с прахом Валентины Легкоступовой

Вечерняя Москва
1 час назад
В Сети появилась информация, что прах певицы Валентины Легкоступовой до сих пор не забрали из крематория и практически выбросили на помойку. Эти сообщения прокомментировали родные артистки.
СМИ выяснили, что стало с прахом Легкоступовой
Фото: InstagramInstagram
Так, дочь звезды Анетта находится в шоке от подобных вбросов. В свою очередь ее адвокат Сергей Жорин пояснил, что прах Легкоступовой был разделен на две части. Одну часть забрала мать певицы для того, чтобы развеять ее над морем. А другая пока находится в крематории.
— В ближайшее время должны выделить место на Троекуровском кладбище, где дочь и захоронит останки, — заявил Жорин в комментарии «СтарХит».
Напомним, Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа в возрасте 54 лет после госпитализации с отеком мозга. Певицу похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище в Москве. В церемонии прощания приняли участие родственники, друзья и поклонники певицы.
Шоу-бизнес,Сергей Жорин,StarHit,
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