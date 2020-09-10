СМИ выяснили, что стало с прахом Легкоступовой

Так, дочь звезды Анетта находится в шоке от подобных вбросов. В свою очередь ее адвокат Сергей Жорин пояснил, что прах Легкоступовой был разделен на две части. Одну часть забрала мать певицы для того, чтобы развеять ее над морем. А другая пока находится в крематории.
— В ближайшее время должны выделить место на Троекуровском кладбище, где дочь и захоронит останки, — заявил Жорин в комментарии «СтарХит».
Напомним, Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа в возрасте 54 лет после госпитализации с отеком мозга. Певицу похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище в Москве. В церемонии прощания приняли участие родственники, друзья и поклонники певицы.