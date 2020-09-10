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«Мама любила пить и бить меня»: дочь Ефремова сделала признание 

Алиса Селезнёва 32 минуты назад
«Пить и бить под Земфиру меня»: дочь Ефремова о детстве
Фото: РИА Новости
Дочь Михаила Ефремова Анна Мария заявила, что ее мать, актриса Ксения Качалина, злоупотребляла алкоголем и неоднократно поднимала на нее руку под песни Земфиры. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «Между нами».
По словам Анны Марии, она сейчас работает со специалистами, чтобы проработать детские травмы.

«Были прекрасные эпизоды: прослушивание Земфиры на полную мощность в три ночи, когда тебе на следующий день надо идти в школу. И много других неприятных эпизодов. Это оставило такую черту… (…) У меня, если включить некоторые песни Земфиры, начнутся вьетнамские флэшбеки с забиванием в угол и покачиванием. Мама очень любила Земфиру, пить и бить под ее песни меня», — рассказала девушка.

Она также отметила, что стыдится своей матери и «свалила от нее в 10 лет», взяв собой плюшевую игрушку и книгу.
«Рамблер» писал, что Ксения Качалина была четвертой женой актера Михаила Ефремова. Ее 19-летняя дочь Анна Мария Ефремова ранее заявила о намерении взять ее под опеку и вылечить от алкоголизма.
Отец Анны Марии был приговорен судом к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы. Также с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына жертвы ДТП.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Мария Ефремова , Ксения Качалина , ФСИН
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