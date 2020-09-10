«Пить и бить под Земфиру меня»: дочь Ефремова о детстве

«Были прекрасные эпизоды: прослушивание Земфиры на полную мощность в три ночи, когда тебе на следующий день надо идти в школу. И много других неприятных эпизодов. Это оставило такую черту… (…) У меня, если включить некоторые песни Земфиры, начнутся вьетнамские флэшбеки с забиванием в угол и покачиванием. Мама очень любила Земфиру, пить и бить под ее песни меня», — рассказала девушка.