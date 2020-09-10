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71-летняя Пугачева показала изъяны внешности в шоу Галкина 

Экспресс газета 4 часа назад
Пугачева показала изъяны внешности в шоу Галкина
Фото: Экспресс газета
Алла Пугачева последнее время не часто появляется на экране, предпочитая общаться с публикой посредством соцстетей. Понять 71-летнюю певицу можно, ведь в инстаграме артистка публикует обработанные фото и видео, на которых она предстает с лучшей стороны. Но недавно примадонна решилась на живые съемки, да еще и для YouTube, приняв участие в новом шоу Максима Галкина «Музыкалити». Однако поклонники оказались разочарованы внешним видом звезды эстрады.
Зрители отметили, что в программе, где Аллу Борисовну не раз снимают крупным планом, можно заметить все изъяны ее внешности. Не секрет, что певица перенесла немало пластических операций, хоть и не любит вдаваться в подробности, и в шоу артистке не удалось скрыть следы многочисленных подтяжек. Лицо Пугачевой выглядит неестественным, а кожа кажется слишком уж сильно натянутой и источенной в некоторых местах.
Однако надо отдать примадонне должное, несмотря на преклонный возраст, она до сих пор умеет заинтересовать публику. Многие отметили, что впервые с интересом посмотрели «Музыкалити» и похвалили Галкина за то, что он заманил жену на съемки.
Напомним, в ходе программы юморист пошутил, что Алла Борисовна попала к нему в студию «через постель», а второй участник — Баста — по знакомству.
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Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева
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