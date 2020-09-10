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Больная раком Заворотнюк утратила былую красоту 

News.ru 21 минуту назад
Внешность Анастасии Заворотнюк, которая уже более года лечится от глиобластомы, претерпела сильные изменения. Актриса понимает, что химиотерапия сильно сказалась на её облике, поэтому она не хочет показывать себя публике.
Родные артистки во всём её поддерживают и оберегают от назойливого внимания репортёров. До сих пор ни одной фотографии актрисы во время болезни не появилось в прессе. В то же время близкие не скрывают, что от былой красоты звезды не осталось и следа, пишет KP.RU.
По словам бывшего реквизитора МХТ им. Чехова Светланы Веселовой, у Заворотнюк не совсем связная речь, ей тяжело говорить, при этом интеллект у неё не пострадал.

Она всё понимает, и ей не хочется показывать себя публике. К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в её внешность, — сказала она.

Как рассказал один из врачей ЦКБ, актриса сейчас находится дома, её привозят на процедуры в больницу, периодически осматривают разные специалисты.

Да, она сильно изменилась. Вы видели фото больной Жанны Фриске на каталке? Вот что-то подобное сейчас происходит, увы, — отметил медик.

Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина также подтвердила, что актриса передвигается на каталке, потому что сильно устаёт. Кроме того, она чуть ли не каждый день по телефону общается со своим батюшкой.
Информация об ухудшении здоровья актрисы появилась летом 2019 года, когда она перестала появляться на публике. Осенью сообщалось, что Заворотнюк находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Врачи выявили у неё онкологию. Несколько месяцев она находилась в тяжёлом состоянии и не могла покинуть больничную палату.
Ранее фигурист Пётр Чернышёв заработал почти 100 миллионов рублей, чтобы покрыть расходы на лечение супруги — актрисы Анастасии Заворотнюк, которая продолжает борьбу с раком мозга. Едва ли не основную часть доходов, как оказалось, принесла ледовая школа спортсмена в Санкт-Петербурге. Странность в том, что до истории с болезнью звезды кино заведение было убыточным и в лучшем случае выходило в ноль, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Олеся Сазыкина , Жанна Фриске , Петр Чернышев , Комсомольская правда
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